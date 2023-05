Frischer geht's nicht: Jungzwiebel, Radieschen, Salat & Co kommen jetzt direkt von den Tiroler Feldern erntefrisch über SPAR auf die Teller der Tiroler:innen. SPAR präsentiert in den Obst- und Gemüseabteilungen der SPAR-Supermärkte in großer Vielfalt heimisches Gemüse. Bunt leuchten etwa knackige Radieschen, angebaut von Familie Norz aus Thaur, oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...