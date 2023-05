Der Stiftungsrat der Denkfabrik Avenir Suisse hat Ökonom Jürg Müller zum neuen Direktor bestimmt. Er folgt auf Peter Grünenfelder, der Präsident von Auto-Schweiz wird.Zürich - Der Stiftungsrat der Denkfabrik Avenir Suisse hat Ökonom Jürg Müller zum neuen Direktor bestimmt. Er folgt auf Peter Grünenfelder, der Präsident von Auto-Schweiz wird, wie Avenir Suisse in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Der Wechsel an der Spitze der Denkfabrik erfolgt am 1. August, wie es weiter hiess. Müller sei seit 2019 für Avenir Suisse als Forschungsleiter tätig.

