Der Kursverlauf zeigte beim Duft- und Geschmackstoffhersteller Symrise ISIN: DE000SYM9999 von März bis April steil nach oben und da sind Gewinnmitnahmen an der Tagesordnung. So gab es vom Hoch bei 110,35 Euro am 05. Mai einen Kursabschlag bis auf 102,75 Euro, der im Moment aber die Chance auf weitere Kursgewinne noch nicht gänzlich auflöst. Man sollte jetzt ganz genau beobachten in welche Richtung es geht und vielleicht gibt es bald eine gute Einstiegsgelegenheit. ...

