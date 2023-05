"Selbstfürsorge" oder auf Instagram Selfcare haben Hochkonjunktur und die Ausprägungen reichen von Klassikern wie Kerze, Badewanne und Buch oder einem Spabesuch bis zum elaborierteren "niksen", dem niederländischen Wort für Nichtstun."Cura et labora", dachte ich, als ich zwischen zwei Meetings durch den Orell Füssli schlenderte und durch die Neuerscheinungen blätterte, die sich da in der Auslage tummelten. "Curare", lateinisch für sorgen/pflegen, also "pflege und arbeite", scheint das frühere "ora et labora" ersetzt zu haben. "Selbstfürsorge" oder auf Instagram Selfcare haben Hochkonjunktur und die Ausprägungen reichen von...

Den vollständigen Artikel lesen ...