Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Positive Vorgaben aus den USA sorgten für eine freundliche Stimmung, heisst es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft fester. Positive Vorgaben aus den USA sorgten für eine freundliche Stimmung, heisst es am Markt. Zudem würden manche Marktteilnehmer wohl vor dem langen Wochenende ihre Positionen glattstellen, sagte ein Händler. In Teilen Europas wird Pfingsten und in den USA der Memorial Day begangen. Derweil zeichnen sich im US...

