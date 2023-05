Überraschende Kooperation in Nordamerika: Ford wird in seinen neuen Elektrofahrzeugen ab 2025 den Ladeanschluss von Tesla verbauen. Schon ab Frühjahr 2024 sollen Ford-Stromer über die eigenen Dienste FordPass und Ford Pro Intelligence auf Tesla-Supercharger mit Adapter in den USA und Kanada zugreifen können. Das gaben die CEOs beider Unternehmen in einem aufgezeichneten Gespräch bekannt. Ford präzisiert ...

