Der Kauf einer Ferienwohnung in der Schweiz ist zuletzt noch teurer geworden. Am meisten Geld muss für eine Wohnung im Engadiner Nobelort St. Moritz hingeblättert werden.Zürich - Der Kauf einer Ferienwohnung in der Schweiz ist zuletzt noch teurer geworden. Am meisten Geld muss für eine Wohnung im Engadiner Nobelort St. Moritz hingeblättert werden. Allerdings schwächt sich der Preisanstieg nun ab, wie eine Studie der Grossbank UBS zeigt. Per Ende des ersten Quartals 2023 zogen die Preise für Ferienwohnungen «guter Qualität» in wichtigen Feriendestinationen entlang...

Den vollständigen Artikel lesen ...