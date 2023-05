Für Perowskit-Tandem-Solarzellen vermeldet Oxford PV einen neuen Wirkungsgrad-Rekord. Das Unternehmen fährt aktuell in Brandenburg die Produktion hoch. Oxford PV hat den Wirkungsgrad seiner Perowskit-Tandem-Solarzellen in kommerzieller Größe auf 28,6 Prozent gesteigert. gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, sei dies ein neuer Weltrekord für kommerzielle Solarzellen. Das habe das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme bestätigt.Die neue Rekord-Solarzelle habe das Unternehmen in Oxford PV's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...