Es ist noch gar nicht so lange her, dass bei Uniper der komplette Zusammenbruch nur durch eine Verstaatlichung verhindert werden konnte. Noch immer hält der Bund 99 Prozent der Unternehmensanteile, während Anleger sich an den Märkten nur um die Krümel streiten können. Nachdem die Ausgangslage sich mittlerweile geändert hat, soll sich das aber möglichst bald ändern.Anzeige:Für das laufende Jahr rechnet Uniper (DE000UNSE018) dank deutlich gesunkener Gaspreise schon wieder mit einem Milliardengewinne. Die Interims-Chefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...