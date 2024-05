Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: ISIN NL0010391108/ WKN A1T9KW) ("Photon Energy Group", das "Unternehmen", oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen bedingten Aktienkaufvertag (SPA) für den Verkauf seines 20,4-MW-PV-Projekts in Polen an die Uniper Renewables GmbH ("Uniper Renewables") abgeschlossen hat, so Photon Energy in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

