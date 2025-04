Kar-Woche am KMU-Anleihemarkt

Kalenderwoche 16 - kurz vor dem Osterwochenende senkt die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf nunmehr 2,25% und sendet damit ein weiteres klares Signal. Die erneute Zinssenkung erfolgt dabei vor dem Hintergrund des schwachen Wirtschaftswachstums und anhaltender Handelskonflikte, insbesondere durch neue US-Zölle. Am KMU-Anleihemarkt hat die Iute Group indes die Umtauschfrist in ihre neue Unternehmensanleihe 2025/30 aufgrund technischer Modalitäten bis zum 07. Mai 2025 verlängert. Das baltische Fintech-Unternehmen bietet den Inhabern seiner bestehenden Anleihe 2021/26 die Möglichkeit an, die Alt-Anleihen entweder in die neue Iute-Anleihe zu tauschen oder gegen eine Barzahlung von 99 Euro pro Anleihe zurückzugeben. Am 29. April bietet das Unternehmens-Management diesbezüglich zudem einen Investoren-Webcast in englischer Sprache an.

Die Deutsche Rohstoff AG hat ...

