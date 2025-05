Mitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group meldet solide Ergebnisse im ersten Quartal und Fortschritte bei den strategischen Wachstumszielen

- Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 22,049 Mio. Euro (+26,9 % im Vergleich zum Vorjahr). Das EBITDA lag im ersten Quartal bei 1,206 Mio. Euro (+54,0 % im Vergleich zum Vorjahr).

- Deutliche Umsatzsteigerungen wurden in der Stromerzeugung erzielt, die aufgrund höherer MWh-Preise um 11,5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 4,178 Mio. Euro stieg. In den sonstigen Segmenten erhöhte sich der Umsatz um 31,1 % auf 17,871 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen deutlichen Anstieg der Umsätze mit PV-Technologie sowie der EPC- und O&M-Verträge zurückzuführen ist.

- Die EBITDA-Margen verbesserten sich in den Segmenten Stromerzeugung und New Energy, was die Stärke des Kerngeschäfts des Unternehmens unterstreicht. Im Engineering-Segment sanken die Margen hingegen aufgrund von Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bei EPC-Verträgen, was sich negativ auf die Gesamtrentabilität auswirkte.

Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe")

