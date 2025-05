Photon Energy lieferte solide Ergebnisse für das 1. Quartal 2025: Die Umsatzerlöse stiegen um 27% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 22,0 Mio., angetrieben durch einen Anstieg des Handels mit PV-Technologie um mehr als 300% und höhere Strompreise trotz geringerer Erzeugungsmengen. Das EBITDA verbesserte sich um 54% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 1,2 Mio. (5,5% Marge), unterstützt durch einen vorteilhaften Umsatzmix. Das Segment Neue Energie ging aufgrund der schwächeren Dynamik des polnischen Kapazitätsmarktes um 20% zurück, da Photon der Marge Vorrang vor dem Volumen einräumt. Ein operativer Cashflow von EUR 3,9 Mio., ein positiver Free Cashflow und eine Carve-out-bereinigte Eigenkapitalquote von 26,0% bieten Spielraum für weitere Investitionen. Eine formelle Prognose für das Geschäftsjahr 25 wurde nicht abgegeben, aber strategische Fortschritte in Rumänien und Südafrika signalisieren langfristig weiteres Wachstumspotenzial. Das diversifizierte Modell des Unternehmens und die Expansion in hochwertige Dienstleistungen untermauern die langfristigen Aussichten. mwb researchs Analysten halten an ihrem Rating "Spek. KAUFEN" mit einem Kursziel von 1,40 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV