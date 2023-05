Osnabrück - Nach dem SV Elversberg hat auch der VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga geschafft, SV Wehen Wiesbaden hat noch in der Relegation die Chance darauf. Die Niedersachsen gewannen am 38. Spieltag zu Hause gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 2:1.



Dabei waren die Gastgeber sogar in der 48. Spielminute durch ein Tor von Justin Njinmah in Rückstand geraten. Erst in der Nachspielzeit konnte Osnabrück die Partie drehen: Ba-Muaka Simakala erzielte in 94. Minute den Ausgleich, zwei Minuten später gelang Jannes Wulff der Siegtreffer, der den Aufstieg brachte. Damit liegt der VfL punktgleich und mit nur einem Tor Vorsprung denkbar knapp vor dem SV Wehen Wiesbaden. Die Hessen sicherten sich unterdessen mit einem 1:0 gegen den Halleschen FC die Teilnahme an der Relegation.



Den Treffer des Tages erzielte Bjarke Jacobsen kurz vor der Pause. Auch Halle konnte den Ball einmal im gegnerischen Tor unterbringen, aber Schiedsrichter Arne Aarnink entschied auf Offensivfoul. Gegen wen Wiesbaden in der Relegation antreten muss, entscheidet sich am Sonntag.

