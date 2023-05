The following instruments on XETRA do have their first trading 29.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.05.2023Aktien1 CA36854R1010 Gelum Resources Ltd.2 CA79957A2039 Sanatana Resources Inc.3 SE0020050805 Bjoern Borg AB4 US42227W2070 Healthcare Triangle Inc.5 CA4798611063 Jolt Health Inc.6 US53632A3005 Liqtech International Inc.Anleihen1 XS2629470845 Robert Bosch GmbH2 XS2629468278 Robert Bosch GmbH3 XS2630493570 Vodafone Group PLC4 XS2630465875 WerfenLife S.A.5 US02361DBA72 Ameren Illinois Co.6 FR001400I9F5 Arval Service Lease S.A.7 XS2631051682 Bank of Montreal8 XS2629462586 Equitable Financial Life Global Funding9 US539830CB32 Lockheed Martin Corp.10 XS2631197204 Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.11 XS2630448434 NIBC Bank N.V.12 XS2629470506 Robert Bosch GmbH13 XS2627116176 Swiss Prime Site AG14 XS2630490717 Vodafone Group PLC15 IT0005547812 Italien, Republik16 US46647PDR47 JPMorgan Chase & Co.17 XS2629470761 Robert Bosch GmbH