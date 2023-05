Der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln erreichte im Jahr 2021 in Europa eine neuen Spitzenwert von 54,5 Milliarden Euro. Nach dem Rekordjahr 2020 hat sich das Umsatzwachstum etwas verlangsamt. In der Summe gaben die Europäerinnen und Europäer 3,8 Prozent mehr Geld für Bio-Produkte aus als 2020. Die Corona-Pandemie beflügelte auch 2021 die Bio-Märkte in vielen Ländern...

