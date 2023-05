Jule Bonsels heißt die neue Rheinische Kartoffelkönigin. Die 22-Jährige wurde in diesem Jahr vom Rheinischen Landwirtschafts-Verband (RLV) und dem Rheinischen LandFrauenverband als Botschafterin für die rheinischen Kartoffeln berufen und wird am 28. Mai im Rahmen der Kempener Höfetour auf dem Kartoffelhof Birmes in Kempen die Frühkartoffelsaison eröffnen, teilt...

