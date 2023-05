Im Mai und Juni entscheiden sich die Niederländer massenhaft für Erdbeeren. Diese zwei Monate machen 40 Prozent des gesamten jährlichen Erdbeereinkaufs aus. In dem Jahr 2022 wurden die meisten Erdbeeren in der Woche vom 16. bis 22. Mai (Woche 20) gekauft. Aufgrund des Aufkommens des Gewächshausanbaus ist der Verbrauch insbesondere im Frühjahr in den letzten fünf...

Den vollständigen Artikel lesen ...