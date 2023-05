Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) ist der Mangoverbrauch in den USA in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Jetzt ist eine neue Sorte kolumbianischer Mangos in mehreren Regalen auf dem US-Gebiet angekommen: die Sugar-Baby-Mango, eine Sorte saftiger und besonders süßer Früchte mit einem Geschmack, der den Gaumen der Einheimischen noch unbekannt ist....

