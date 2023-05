The following instruments on XETRA do have their first trading 30.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.05.2023



Aktien



KYG216211188 Bit Origin Ltd.

CA64913V5099 New Wave Holdings Corp.

CH1261338102 Phoenix Mecano AG

NO0012916131 Techstep ASA

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken