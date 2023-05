Die beiden Werkzeugmaschinen-Hersteller des Unternehmers Walter Fust prüfen eine Fusion. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.Moutier/Rorschacherberg (awp) - Die beiden Werkzeugmaschinen-Hersteller des 81-jährigen Unternehmers Walter Fust - Tornos und Starrag - prüfen eine Fusion. Die Gespräche befinden sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium. Die Marktleistungen beider Unternehmen würden sich ausgezeichnet ergänzen, teilten Tornos und Starrag am Dienstag mit. So würde der Zusammenschluss die Position beider...

Den vollständigen Artikel lesen ...