Implenia wird als Totalunternehmer in München ein neues Proben- und Werkstättenzentrum für das Bayerische Staatsschauspiel planen und betriebsfertig errichten.Opfikon - Der Baukonzern Implenia hat grosse Hochbauaufträge aus Deutschland und der Schweiz für insgesamt 170 Millionen Franken erhalten. Dies sind einerseits ein neues Proben- und Werkstättenzentrum (PWZ) für das Bayerische Staatsschauspiel in München, anderseits diverse Ersatzneubauten in Zürich. Implenia werde als Totalunternehmer in München ein neues Proben- und Werkstättenzentrum für das...

