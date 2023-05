Wien - Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist tot. Er starb in der Nacht zu Dienstag im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie in Wien, wie das Burgtheater mitteilte.



Simonischek war dort seit 1999 Ensemble- sowie seit 2019 Ehrenmitglied. Das Burgtheater würdigte den verstorbenen Schauspieler in einer Mitteilung als "überragende Persönlichkeit" sowie als Menschen, der "Interesse an den Themen der Zeit" gehabt habe und für seine Meinung eingetreten sei. Simonischek war vor allem für seine Arbeit auf der Bühne sowie in Film und Fernsehen bekannt. Von 1979 bis 1999 war er Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne.



Internationalen Ruhm erntete Simonischek im Jahr 2016 mit der Titelrolle in Maren Ades Spielfilm "Toni Erdmann". Für die Rolle gewann er als erster österreichischer Schauspieler den Europäischen Filmpreis als Bester Darsteller. Bei der Oscarverleihung 2017 sowie den Golden Globes und den British Academy Film Awards (Bafta) 2017 war "Toni Erdmann" jeweils für den Preis als bester fremdsprachiger beziehungsweise ausländischer Film nominiert.

