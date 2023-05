JAKARTA (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat den Automobilhersteller Tesla in einem Bieterverfahren in Indonesien für die Ausstattung von Taxi-Flotten unterboten. Die BYD Company Ltd. (01211.HK, ISIN: CNE100000296) gewinnt einen Großteil der von Indonesiens größtem Taxibetreiber benötigten...

Den vollständigen Artikel lesen ...