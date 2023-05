Für Borussia Dortmund war das vergangenen Wochenende an Dramatik nicht zu überbieten. Der Verein war dem Titel in der Bundesliga so nahe wie schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Ein Sieg gegen Mainz hätte ausgereicht, um den Coup perfekt zu machen. Eben jenen konnten die Borussen aber nicht erringen, während der FC Bayern sich keinen weiteren Fehltritt erlaubte. Die Reaktion an der Börse folgte am Montag.Anzeige:Am fehlenden Kampfeswillen von Borussia Dortmund (DE0005493092) lag es wohl eher nicht. Der Verein kämpfe bis zum Schluss, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...