Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag zugelegt und damit seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste nahezu wettgemacht.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag zugelegt und damit seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste nahezu wettgemacht. Aktuell herrscht am Aktienmarkt wieder etwas Zuversicht, dass der US-Schuldenstreit gelöst werden kann. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, vereinbarten einen Kompromiss im Schuldenstreit.

