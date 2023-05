Teilen: "Die australische Wirtschaft könnte bereits in eine schwache Wachstumsphase eingetreten sein", sagte der australische Finanzminister Steven Kennedy, als er am frühen Dienstag im Parlament vor dem Senatsausschuss für Schätzungen erschien. Der Politiker fügte hinzu, dass es keine Anzeichen für eine Lohnpreisspirale gebe, was auf ein weiteres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...