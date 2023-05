Unter anhaltendem Druck stand die türkische Lira. Gegenüber dem Euro wurde am Vormittag ein Rekordtief markiert, zum US-Dollar fiel der Kurs in Richtung des historischen Tiefstands.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag anfängliche Verluste bis zum Mittag wett gemacht. Nachdem der Kurs am Morgen mit 1,0673 Dollar auf den tiefsten Stand seit März gefallen war, erholte er sich bis zum Mittag auf 1,0734 Dollar. Zum Franken tendierte der Euro dagegen seitwärts und blieb mit 0,9684 Franken knapp über dem tiefsten Stand seit Oktober 2022. Der US-Dollar ging entsprechend auf 0,9018...

