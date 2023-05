Mit einem Plus von 2,3 Prozent ist die Aktie der Deutschen Post am Dienstag zweitstärkster Wert im DAX. Grund ist ein positiver Analystenkommentar der Bank of America mit einem recht hohen Kursziel. Charttechnisch wird es nun spannend: Die Deutsche Post steht vor einem Break über eine wichtige Marke.Bank-of-America-Analystin Muneeba Kayani sieht jetzt Potenzial für die Aktie des Logistikkonzerns bis 60 Euro nach zuvor 53 Euro. Kayani traut der Post bis 2025 ein operatives Ergebnis von mehr als acht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...