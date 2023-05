EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

BOOSTER Precision Components GmbH mit weiterhin starkem Wachstum im ersten Quartal 2023



30.05.2023 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BOOSTER Precision Components GmbH mit weiterhin starkem Wachstum im ersten Quartal 2023 Signifikantes Umsatzwachstum mit +22,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal

Starkes EBITDA im Einklang mit den Erwartungen des Managements

Neugeschäft mit 38 Mio. EUR deutlich über der Zielsetzung, davon mehr als 3 Mio. EUR für Projekte in den Bereichen Brennstoffzellen und E-Mobilität Frankfurt a. M., 30. Mai 2023 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Während sich der globale Automobilsektor weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholte, blieb die Nachfrage nach den Produkten der Booster Group (nachfolgend auch "Booster" genannt) im ersten Quartal 2023 sehr stark. Der Umsatz stieg um 22,8 % und erreichte einen Betrag von 47,3 Mio. EUR (Q1 2022: 38,5 Mio. EUR). Das EBITDA lag im ersten Quartal 2023 bei 5,6 Mio. EUR (Q1 2022: 7,4 Mio. EUR). Das EBITDA im ersten Quartal 2022 enthielt einen Einmaleffekt von 2,5 Mio. EUR aus dem Verkauf eines Gebäudes in Belusa (Slowakei). Ohne diesen Effekt stieg das EBITDA im ersten Quartal 2023 auf vergleichbarer Basis um 0,7 Mio. EUR oder 14 % gegenüber dem ersten Quartal 2022. Booster erzielte in Q1 2023 ein EBIT von 3,6 Mio. EUR (Q1 2022: 5,1 Mio. EUR) und der Konzernüberschuss für diesen Zeitraum betrug 1,4 Mio. EUR (Q1 2022: 2,4 Mio. EUR). Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen von 65,9 Mio. EUR auf 71,9 Mio. EUR, was auf ein höheres Volumen an Vorräten und Forderungen infolge des deutlich höheren Umsatzvolumens im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist. Dies trug insgesamt zu einem Anstieg der Bilanzsumme von 107,2 Mio. EUR auf 114,7 Mio. EUR bei. Das Eigenkapital wuchs deutlich um 16 % auf rund 15,0 Mio. EUR zum 31. März 2023 gegenüber 12,9 Mio. EUR zum Jahresende 2022. Jerko Bartolic, Geschäftsführer von Booster Precision Components: "Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Quartals sehr zufrieden, insbesondere mit dem Auftragseingang von mehr als 38 Mio. EUR in den ersten drei Monaten, welcher 16 % über dem Zielwert liegt. Noch wichtiger ist, dass es sich bei Aufträgen in Höhe von über 3 Mio. Euro um Projekte für Brennstoffzellen und E-Mobilität handelt, die zu unserer langfristigen Transformationsstrategie beitragen." In Anbetracht des soliden Auftragsbestandes rechnet die Booster Group bis 2023 mit einem weiteren starken Umsatzwachstum von mehr als 10 %. In Erwartung sinkender Energiepreise und der Stabilisierung der Rohstoffkosten erwartet das Management trotz des anhaltend hohen Materialkostenniveaus aufgrund der indexbasierten Preisweitergabevereinbarungen mit den Kunden von Booster eine lineare Ergebnisverbesserung. Der Quartalsabschluss 2023 der BOOSTER Precision Components GmbH wird veröffentlicht unter: https://www.booster-precision.com/en/.





Kontakt

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.



T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com





Über die Booster-Gruppe

Die Booster Group ist ein internationaler Zulieferer, der sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochpräzisen Metallteilen spezialisiert hat. Zur Booster Group gehören neun Unternehmen in fünf Ländern mit Produktionsstandorten in China, Deutschland, Mexiko und zwei Standorten in der Slowakei. Das Produktportfolio umfasst hauptsächlich Verdichterräder und Komponenten für Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG), die vor allem im Automobilbereich eingesetzt werden. Ein besonderer strategischer Fokus liegt auf Komponenten für den Einsatz in elektrifizierten oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen sowie für industrielle oder medizinische Anwendungen. Die BOOSTER Precision Components GmbH ist die Holdinggesellschaft der Booster-Gruppe und erbringt Management-, Beratungs- und Serviceleistungen für ihre in- und ausländischen Tochtergesellschaften. www.booster-precision.com



30.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com