Kalenderwoche 19 am KMU-Anleihemarkt (06. - 10. Mai 2024) - seit dieser Woche kann die neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383C76) der NEON EQUITY AG gezeichnet werden. Die Premieren-Anleihe der Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft wird jährlich mit 10,00% verzinst und hat ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. "Wir sind bei unseren Beteiligungen bezüglich unseres Anteils am Unternehmen flexibel. Aktuell reicht die Spannbreite von mehr als 90 Prozent bei More Impact über 55 Prozent bei publity bis zu rund 3 Prozent bei EasyMotionSkin Tec. Wir wollen aber immer nur Co-Investor sein und nicht der alleinige Gesellschafter. Natürlich ist eine breitere Investorenbasis auch für die Akzeptanz eines Unternehmens am Kapitalmarkt unerlässlich. Unterm Strich wollen wir ein Investor sein, der aufgrund seiner Beteiligungshöhe aber auch aufgrund des Mehrwerts, den er einbringt, vom Unternehmen gehört wird. Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir kein reines Beteiligungsunternehmen sind. Vielmehr bieten wir auch unabhängig von einer Einbindung als Mit-Eigentümer unsere Expertise, unser Netzwerk und unsere Erfahrung solchen Unternehmen an, deren Geschäftsmodell den Unterschied macht", so Gründer und Geschäftsführer Thomas Olek im Anleihen Finder Interview in dieser Woche.

Die Booster Precision Components GmbH erwägt nach eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...