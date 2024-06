Die Kalenderwoche 26 ist eine ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt. In den letzten Tagen des ersten Halbjahres stürmt mit der The Platform Group AG (TPG) eine neue Emittentin auf den Anleihemarkt und platziert das Zielvolumen ihrer Premieren-Anleihe in Höhe von 25 Mio. Euro in kürzester Zeit vollständig. Das Software-Unternehmen hat daraufhin die Zeichnungsphase verkürzt, so können nur noch bis kommenden Montag (01.07.24 um 12 Uhr) Zeichnungsaufträge für die im Nordic Bond-Format strukturierte Anleihe abgegeben werden. Der finale Zinskupon wird nach dem Zeichnungsende festgelegt und irgendwo zwischen 8,00% und 9,00% p.a. liegen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik Benner hat im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche die The Platform Group vorgestellt: "Wir sind das Gegenteil von Private Equity: Wir halten Beteiligungen in der Regel für immer im Bestand. Denn wir verknüpfen diese sehr eng mit uns - TPG ist eine operative Holding, die wesentliche Leistungen wie Software, Online-Marketing, Finance, HR etc. zentral für die Beteiligungen erbringt, um so die Kosten zu senken und Umsätze zu erhöhen. Und man kann Firmen nicht einfach rauslösen, wenn sie so gut integriert sind."

