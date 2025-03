The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2025ISIN NameCA22675G1028 CRITICAL REAG. PROC.CORP.CA55069Q1046 LUXXFOLIO HLDGS INC.CA67113B1085 O3 MINING INC.DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR AG 19/29LU0665628672 AGIF-ALL.CHI.STR.BD AH2EOTH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1US68620A2033 ORGANOVO HLDGS DL-,01