Nordic Bond Conference und Ereignisse der Woche

Kalenderwoche 12 am KMU-Anleihemarkt - in Stockholm fand in dieser Woche die 14. Nordic Bond Conference (20.03.2025) von Pareto Securities statt, in der sich auch zahlreiche deutsche Emittenten einem internationalen Investoren- und Analystenpublikum präsentiert haben. So waren u.a. die Nordic Bond-Emittenten DEAG, Mutares, LifeFit und LR Health & Beauty vor Ort. In formellen und informellen Gesprächen bot die eintägige Konferenz eine hervorragende Plattform für den Austausch zwischen Emittenten und Kapitalmarktteilnehmern und unterstrich zugleich die wachsende Bedeutung des Nordic Bond-Segmentes für den internationalen Kapitalmarkt.

Zu den News der Woche: Die Huber Automotive AG plant eine weitere finanzielle Restrukturierung, um ihre wirtschaftliche Stabilität zu sichern. Vorgeschlagen wird vom Automotive-Unternehmen ein Zinsaufschub bis zur Endfälligkeit der verlängerten Anleihe 2019/27 (ISIN: DE000A2TR430), ein Verzicht der Anleihegläubiger auf 50 % der Rückzahlungsansprüche sowie ein Besserungsschein, der eine teilweise Rückzahlung ermöglicht, falls das Unternehmen zwischen 2027 und 2037 einen Bilanzgewinn von über einer Million Euro erzielt. Die Gläubiger sind zur Abstimmung über diese Maßnahmen aufgerufen. Hintergrund der geplanten Restrukturierung ist ein Umsatzrückgang um 58 % im Geschäftsjahr 2023/24 auf rund 38,9 Mio. Euro sowie die anhaltend ...

