Photon Energy hat sein Yadnarie-Projekt in Südaustralien für mindestens 6,8 Mio. AUD (ca. 3,8 Mio. EUR) an AGL Energy verkauft, nachdem das australische Ministerium für Energie und Bergbau die Genehmigung für die Entwicklung erteilt hatte. Das Projekt basiert auf der PV-Ultra-Technologie von RayGen, die konzentrierte Solarenergie mit thermischer Energiespeicherung für bedarfsgerechten Strom kombiniert. Die gestaffelten Zahlungen verschaffen Photon Energy unmittelbare finanzielle Vorteile, während die Transaktion die innovative Langzeitspeicherlösung von RayGen bestätigt und die Glaubwürdigkeit von Photon Energy als Entwickler von RayGen-Projekten im Versorgungsmaßstab, einschließlich des laufenden Winterton-Projekts in Südafrika, stärkt. Photon Energy profitiert auch indirekt durch seine 5,5%ige Beteiligung an RayGen. Wir bestätigen unsere Spek. KAUFEN Rating mit einem Kursziel von EUR 1,40. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/photon-energy-nv





© 2025 AlsterResearch