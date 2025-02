Wochenzusammenfassung vom KMU-Anleihemarkt

Kalenderwoche 7 (10.02. bis 14.02.25) am KMU-Anleihemarkt - die SANHA GmbH & Co. KG hat ihre Unternehmensanleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) mit einem ausstehenden Volumen von 17,551 Mio. Euro vorzeitig gekündigt. SANHA wird die Anleihe nun vorzeitig am 15. März 2025 zu einem Kurs von 103 % des Nennwerts zurückzahlen. Zuletzt hatte der Rohrleitungsspezialist Ende 2024 eine neue 8,75%-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A383VY6) im Volumen von 14,7 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Nach der kürzlich erfolgten Emission eines vierjährigen Nordic Bonds (ISIN: NO0013461384) im Volumen von 145 Mio. Euro, hat auch die Zeitfracht Logistik Holding GmbH ihre laufende Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3JC5) vorzeitig zum 17. März 2025 gekündigt. Die Anleihe 2021/26 wird an diesem Tag vollständig zu 101% des Nennbetrags in einem noch ausstehenden Gesamtnennbetrag in Höhe von 30,5 Mio. Euro getilgt.

Die Zeichnungs- und Umtauschfrist für die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) ...

