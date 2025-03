Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit Group") hat heute erfolgreich zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am 29. August 2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen (ISIN NO0013252452/ WKN A383GU) platziert (Aufstockung), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

