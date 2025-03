EQS-Ad-hoc: LifeFit Group MidCo GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

NICHT ZUR FREIGABE, VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE), DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDUNGEN, IN DENEN DIE FREIGABE, VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt

Frankfurt am Main, 21. März 2025 - Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit Group") hat heute erfolgreich zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am 29. August 2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0013252452 platziert (Aufstockung). Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte dabei ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% ihres Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen EUR 230 Mio. betragen.

Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Zusätzlichen Anleihen wird für den 27. März 2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen.

Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der Zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Mitteilende Person:

Wolfgang Cyriax

Director Finance

Phone: +49 (0)152 22933376

Email: presse@lifefit-group.com

Wichtige Hinweise:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Rechtsordnungen, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der LifeFit Group MidCo GmbH in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem U.S. Securities Act besteht oder die Transaktion nicht dem Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich nur an diese, und jedwede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht ausschließlich qualifizierten Anlegern im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, zur Verfügung, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung (die "Order") fallen, oder (ii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital (high net worth entities) sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen oder (iii) andere Personen sind, an welche Veröffentlichung rechtmäßig weitergegeben darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser Bekanntmachung ergreifen und nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder auf sie vertrauen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung), in der jeweils aktuellen Fassung, und, soweit anwendbar, im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

