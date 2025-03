Kalenderwoche 13 am KMU-Anleihemarkt

Die Schwerpunkt-Themen liegen in dieser letzten März-Woche in den Bereichen Restrukturierung und Liquiditätssicherung, zudem haben einige Emittenten finale Konzernzahlen für 2024 veröffentlicht. Die LifeFit Group MidCo GmbH hat darüber hinaus erfolgreich eine Anleihe-Aufstockung via Privatplatzierung durchgeführt und bei qualifizierten Investoren am Kapitalmarkt 90 Mio. Euro eingesammelt. Die neuen Anleihen wurden im Rahmen der bestehenden Anleihebedingungen des Nordic Bonds 2024/29 (ISIN: NO0013252452) ausgegeben, wodurch sich das Gesamtvolumen der LifeFit-Anleihe 2024/29 auf nunmehr 230 Mio. Euro erhöht. Die Nettoerlöse aus der Aufstockung sollen in erster Linie zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe verwendet werden. Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche ihre Beteiligung an der Immoware24 GmbH erfolgreich für einen Betrag von 25,2 Mio. Euro veräußert. Das bedeutet für die FCR einen Gewinn von über 15 Mio. Euro gegenüber dem Buchwert, der im Konzernabschluss 2024 vollständig ergebniswirksam erfasst wird.

