Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Nordwest Industrie Finance: Vorbereitung möglicher Maßnahmen zur Verbesserung der Liquiditätslage - AnleihenewsMit Blick auf die heute anstehende Zwischenberichterstattung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsquartal und ein damit verbundenes Update zur Geschäftsentwicklung durch die Nordwest Industrie Finance GmbH (die "Emittentin", und zusammen mit der Nordwest Industrie Group GmbH und ihren Tochtergesellschaften die "NWI-Gruppe") an die Inhaber der von ihr begebenen Senior Secured Bonds 2024/2028 (ISIN NO0013355255/ WKN A4DE1U, die "Anleihe") gibt die Emittentin bekannt, dass sie derzeit mögliche Maßnahmen zur Beseitigung eines Liquiditätsengpasses vorbereitet, der im Wesentlichen durch eine anhaltend negative Entwicklung des Geschäfts der NWI-Gruppe mit Montagesystemen für Solaranlagen und daraus resultierende Verluste verursacht ist, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

