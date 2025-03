EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Zulassungsantrag

SLR Group GmbH: Veröffentlichung des Anleiheprospekts und Beantragung der Zulassung der Anleihe zum Handel an der Nasdaq Stockholm



25.03.2025 / 15:35 CET/CEST

SLR Group GmbH: Veröffentlichung des Anleiheprospekts und Beantragung der Zulassung der Anleihe zum Handel an der Nasdaq Stockholm St. Leon-Rot, 25. März 2025 - Die SLR Group GmbH ("SLR Group") hat am 9. April 2024 eine vorrangig besicherte Anleihe 2024/2027 (die "Anleihe", ISIN: NO0013177949) im Volumen von EUR 75.000.000 begeben. Gemäß den Anleihebedingungen verpflichtete sich die SLR Group, die Zulassung der Anleihe zum Handel auf der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen. Für die Handelszulassung hat die SLR Group einen Zulassungsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde gebilligt wurde. Die SLR Group wird auf dieser Basis eine Handelszulassung für die Anleihe beantragen. Der erste Handelstag an der Nasdaq Stockholm wird voraussichtlich am oder um den 27. März 2025 stattfinden. Der Prospekt wird auf der Website der SLR Group unter slr-gruppe.de/de/investor-relations sowie auf der Webseite der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde unter http://www.fi.se abrufbar sein. Über SLR Group Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von rund 238,1 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen für das Gesamtjahr 23/24 der bisher operativ tätigen SLR Holding GmbH). Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 758 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. IR-Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Germany

Phone: +49(0)611 - 205855-23

E-mail: burbach@cometis.de



