Erneut ein erfolgreiches Jahr beendet - Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht



Köln, 30. April 2024 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Erneut blickt die DF-Gruppe auf ein erfolgreiches und sehr dynamisches Geschäftsjahr zurück. Das Geschäftsvolumen stieg im Geschäftsjahr 2024 auf EUR 208,9 Mio. (Vorjahr EUR 182,1 Mio.) und erreichte damit den oberen Rand der im Halbjahresbericht 2024 konkretisierten Prognose eines Wachstums von 5% bis 15%. Auch das Rohergebnis konnte auf EUR 9,5 Mio. (Vorjahr EUR 8,4 Mio.) gesteigert werden und lag damit ebenfalls am oberen Ende der ausgegebenen Prognose von plus 10% - 15%. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 3,5 Mio. lag damit - unter Berücksichtigung der Investitionskosten in die Vagabund Brauerei - in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (EUR 3,5 Mio.). Ohne Berücksichtigung der Vagabund Brauerei hätte das EBT um 34 % zugelegt und damit die im Halbjahresbericht 2024 ausgegebenen Prognose (ohne Vagabund) von plus 10 % bis 20 % deutlich übertroffen. Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2024 beträgt EUR 1,9 Mio. bzw. 0,16 Euro / Aktie. (Vorjahr EUR 1,7 Mio. bzw. 0,14 Euro / Aktie). Die liquiden Mittel der DF AG beliefen sich zum 31.12.2024 auf insgesamt EUR 28,6 Mio. aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie auf EUR 14,8 Mio. aus Anderen kurzfristigen Vermögenswerten in Form eines Kontoguthaben bei der Saman Bank Frankfurt. Da dieses Guthaben aufgrund der fehlenden Anbindung der Bank in das Target2-System nicht uneingeschränkt für den Zahlungsverkehr zur Verfügung stand, durfte es nach IFRS nicht als Zahlungsmittel bilanziert werden. "Ich freue mich sehr, dass wir auch im vergangenen Geschäftsjahr unsere Geschäftstätigkeit weiter ausweiten und zum fünften Mal in Folge einen erfreulichen Jahresüberschuss erzielen konnten." sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. "Das abgelaufene Geschäftsjahr war durch unseren ersten M&A-Deal geprägt - herausfordernd und dynamisch -, aber wir haben es insbesondere dank der hervorragenden Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut erfolgreich abgeschlossen. Die Entscheidung, unser Geschäftsfeld um M&A-Transaktionen zu diversifizieren, war richtig und wird in der Zukunft wesentlich zum Erfolg der DF-Gruppe beitragen." Das Testat der Abschlussprüfer wurde uneingeschränkt erteilt. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2025 ein nahezu unverändertes Geschäftsvolumen. Gleichzeitig wird mit einem Anstieg des Rohergebnisses um 15 % bis 25 % sowie einem höheren Ergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 10 % und 20 % gerechnet. Der Hauptversammlung wird eine Dividende von EUR 0,06 / Stückaktie vorgeschlagen. Der Geschäftsbericht kann ab heute auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ eingesehen werden. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Der Branchenfokus liegt auf den Sektoren Nahrung, Getränke, Pharma und Healthcare. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierungen mit regionalem Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten, Europa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produktlösungen - basierend auf langjähriger Erfahrung, einem ausgeprägten Netzwerk und umfassender Compliance-Expertise. Seit 2024 zählen auch M&A-Aktivitäten zum festen Bestandteil des Geschäftsmodells der DF-Gruppe. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



