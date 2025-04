EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DF-Gruppe steigt in Blutplasma Geschäft ein



30.04.2025 / 10:06 CET/CEST

Köln, 30. April 2025 - Die neu gegründete Deutsche Blutplasma HP GmbH, eine 100%tige Tochtergesellschaft der Zwischenholding DF Health & Pharma Holding GmbH der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat einen Kaufvertrag für die Assets der insolventen Ruhr-Plasma-Zentrum Bochum GmbH unterzeichnet. Damit setzt die DF-Gruppe ihre angekündigte M&A-Strategie mit gezielten Investments in den Bereichen Food und Pharma fort und erschließt mit dem Einstieg in die Gewinnung von Blutplasma ein äußerst lukratives Geschäftsfeld. Menschliches Blutplasma wird in der Pharmaindustrie benötigt, um verschiedene lebenswichtige Medikamente wie Blutgerinnungsmittel oder Immunglobuline zu gewinnen. Der weltweite Markt für Blutplasmaderivate erreichte im Jahr 2024 nach Schätzung ein Volumen von über 50 Milliarden US-Dollar. Allein in Deutschland werden laut Bundesministerium für Gesundheit täglich rund 15.000 Blut- und Plasmaspenden benötigt. Eine Person darf hierzulande bis zu 60-mal im Jahr Plasma spenden - gegen eine gesetzlich zulässige Aufwandsentschädigung. "Die Ruhr-Plasma-Zentrum Bochum GmbH hat sich über mehr als 30 Jahre hinweg zu einer festen Institution für Plasmaspender in Bochum entwickelt und befindet sich in zentraler Lage direkt am Hautbahnhof - diese Erfolgsgeschichte möchte die Deutsche Blutsplasma HP GmbH fortschreiben", erläutert Vorstandsmitglied Hans-Joachim von Wartenberg anlässlich des abgeschlossenen Asset Deals. "Die Gewinnung von Blutplasma ist grundsätzlich ein sehr profitables Geschäft, und auch das operative Geschäft der Gesellschaft mit einer treuen Stammspenderbasis hat sich in der Vergangenheit positiv entwickelt. Wir werden nun ein neues Management einsetzen, das den Ausbau der Geschäftstätigkeit konsequent vorantreiben und insbesondere das bislang vernachlässigte Marketing deutlich stärken soll." Mit diesem Kauf vollzieht die DF-Gruppe erfolgreich das zweite M&A Geschäft innerhalb von zehn Monaten. Der neue Standort Bochum soll dabei als Ausgangspunkt für die weitere Expansion der Blutplasmasparte dienen. Denkbar sind sowohl eigene Neueröffnungen als auch die potenzielle weitere Übernahme von Standorten im gesamten Bundesgebiet oder im angrenzenden Ausland. Der Kauf wird zum 01.05.2025 wirksam und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gläubigerversammlung. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Der Branchenfokus liegt auf den Sektoren Nahrung, Getränke, Pharma und Healthcare. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierungen mit regionalem Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten, Europa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produktlösungen - basierend auf langjähriger Erfahrung, einem ausgeprägten Netzwerk und umfassender Compliance-Expertise. Seit 2024 zählen auch M&A-Aktivitäten zum festen Bestandteil des Geschäftsmodells der DF-Gruppe. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

