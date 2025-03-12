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10.03.25
07:31 Uhr
99,00 Euro
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Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
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ZEITFRACHT LOGISTIK HOLDING GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZEITFRACHT LOGISTIK HOLDING GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
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5-Tage-Chart
SANHA
SANHA GMBH & CO KG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SANHA GMBH & CO KG102,010,00 %
SCORE CAPITAL AG96,000,00 %
ZEITFRACHT LOGISTIK HOLDING GMBH99,00-1,33 %
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