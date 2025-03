The following instruments on XETRA do have their first trading 21.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.03.2025Aktien1 US04351N1063 Ascend Wellness Holdings Inc.2 GB00BMDFKP05 Evrima PLC3 JP3379550001 JX Advanced Metals Corp.4 CA22675G2018 Critical Reagent Processing Corp.5 CA55069Q3026 Luxxfolio Holdings Inc.6 US68620A3023 Organovo Holdings Inc.Anleihen/ETF1 XS3023963534 Forvia SE2 AT0000A3KDR1 Erste Group Bank AG3 US456837BR35 ING Groep N.V.4 US456837BS18 ING Groep N.V.5 DE000DW6AG58 DZ BANK AG6 DE000DW6AG41 DZ BANK AG7 DE000DW6AG33 DZ BANK AG8 DE000DW6AG25 DZ BANK AG9 US045167GK38 Asian Development Bank (ADB)10 XS3025213102 Bank of Siauliai AB11 DE000A3MQTB1 Hamburg, Freie und Hansestadt12 FR001400YD27 Ipsen S.A.13 XS3032035837 Lloyds Bank Corporate Markets PLC14 XS3033154629 Länsförsäkringar Hypotek AB15 USG6382RGF94 NatWest Markets PLC16 USG6382RGD47 NatWest Markets PLC17 US695114DF26 PacifiCorp18 XS3032020136 Santander UK PLC19 XS3032031257 Santander UK PLC20 USU09513KK40 BMW US Capital LLC21 DE000HEL0E04 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000Z7P04F4 iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF23 IE000SVXJH05 iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF