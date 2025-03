Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA22675G1028 Critical Reagents Processing Corp. 20.03.2025 CA22675G2018 Critical Reagents Processing Corp. 21.03.2025 Tausch 10:1CA55069Q1046 Luxxfolio Holdings Inc. 20.03.2025 CA55069Q3026 Luxxfolio Holdings Inc. 21.03.2025 Tausch 10:1US68620A2033 Organovo Holdings Inc. 20.03.2025 US68620A3023 Organovo Holdings Inc. 21.03.2025 Tausch 12:1