The Platform Group setzt zielgerichtete Expansionsstrategie im Optikbereich fort und verkauft Minderheitsbeteiligung Mister Spex SE



25.06.2025 / 16:30 CET/CEST

Düsseldorf, 25. Juni 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt die am 13. Juni 2025 verkündete, dreistufige Strategie des Markteintritts in die Optiker- und Hörakustikbranche weiter um. Es wurden hierzu bereits vier Unternehmensgruppen der Branche erworben und mit der Onlineplattform MyGlasses.de verbunden. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 sowie das kommende Geschäftsjahr 2026 wird mit der Akquisition einer zweistelligen Anzahl von Optikunternehmen gerechnet. Darüber hinaus werden bis Ende 2026 mindestens 1.000 lokale Optik- und Hörgeräteakustiker auf der Plattform MyGlasses angebunden und so partnerschaftlich ein Zugang zum E-Commerce ermöglicht. Für das neue Segment "Optics & Hearing" wird im Geschäftsjahr 2025 auf Pro-forma-Basis ein Umsatz von über EUR 30 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 8 Mio. bis EUR 10 Mio. erwartet. Die prognostizierte EBITDA-Marge (bereinigt) liegt bei mindestens 25 %. Bis Ende 2026 wird ein Umsatzbeitrag der akquirierten Unternehmen von mindestens EUR 55 Mio. bis EUR 60 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 25 % sowie einem wachsenden Online-Anteil angestrebt. Um die konsequente Ausrichtung auf diesen profitablen Bereich zu gewährleisten, hat der Vorstand der The Platform Group AG beschlossen, die Minderheitsbeteiligung i. H. v. 7,6 % an der Mister Spex SE zu veräußern. Die Veräußerung erfolgt mittels Paketverkauf an zwei Erwerber sowie Aktienverkäufe über die Börse. Hierfür ist ein Zeitraum bis Oktober 2025 vorgesehen.



Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG: "Wie am 13. Juni 2025 mitgeteilt, haben wir einen umfangreichen Eintritt in die Optikerbranche begonnen und weiten diesen deutlich aus. Unser Weg, diesen Geschäftsbereich mit einer Marge von 25 % umzusetzen und auszubauen, bedeutet, dass wir uns vollständig auf diese hochprofitable Strategie konzentrieren. Im Sinne einer effizienten Kapitalallokation der TPG und im Sinne unserer Aktionäre ist dies eine zielführende Entscheidung. Und wir konnten die vergangenen zwei Jahre intensiv nutzen, um die Branche ausführlich zu analysieren, verschiedene Targets zu prüfen und die Akteure kennenzulernen. Entsprechend trennen wir uns von unserer Minderheitsbeteiligung an der Mister Spex SE."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



