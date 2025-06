Mitteilung der The Platform Group AG:

The Platform Group setzt zielgerichtete Expansionsstrategie im Optikbereich fort und verkauft Minderheitsbeteiligung Mister Spex SEThe Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt die am 13. Juni 2025 verkündete, dreistufige Strategie des Markteintritts in die Optiker- und Hörakustikbranche weiter um. Es wurden hierzu bereits vier Unternehmensgruppen der Branche erworben und mit der Onlineplattform MyGlasses.de ...

