Höhenrausch: Erlebt der "Green Rush" jetzt eine Renaissance?

Medizinisches Cannabis: Seit Jahren legal, nur wenigen bekannt

unser Cannabis-Geheimtipp die Cantourage Group (WKN: A3DSV0) gestern früh ganz frisch seine Halbjahreszahlen veröffentlicht und mit einem Umsatzwachstum von +52 % auf 16,9 Millionen Euro dürften auch die künsten Träume der Anleger Wirklichkeit geworden sein. Die gesamte Branche schnuppert nach einer Kosnolidierungsphase wieder Morgenluft. Klar, dass langfristig nur die besten und umsatzstarke Unternehmen langfristig am Markt bleiben werden.

Der nach eigenen Aussagen Marktführer in Europas medizinischer Cannabisbranche erlebt derzeit einen sensationellen Aufschwung mit einem gigantischen Umsatzwachstum. Seit der Legalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 explodieren die Umsätze mit medizinischen Cannabis völlig.

Im Gesamtjahr 2023 hat das noch junge Unternehmen Umsätze in Höhe von rund 23,6 Millionen Euro generiert. So viel wie keine andere Cannabisaktie in Deutschland! Nun hat die Gesellschaft alleine in den ersten 6 Monaten bereits 16,9 Millionen Euro Umsatz generiert. Vor allem die Dynamik seit dem Beginn der Legalisierung in Deutschland im April ist von unschätzbaren Wert für unsere Hochrechnungen auf das Gesamtjahr.

Im Mai hat das Unternehmen gemäß eigener Meldung rund 3,5 Mio. Euro umgesetzt. Im Juni 2024 wurde dieses Ergebnis noch getoppt und gestern ein Umsatz in Höhe von 4,1 Mio. Euro vermeldet. Auch im April konnten die Umsätze die 3 Millionen Euro übertreffen. Sollten auch in den letzten 6 Monaten des Jahres kontinuierlich zwischen 3 bis 4 Millionen Euro pro Monat möglich sein, kann sich jeder selber ausrechnen wohin der Umsatz regelrecht katapultiert wird.

Diese Entwicklung hat der Kapitalmarkt bisher noch gar nicht berücksichtig. Die Marktkapitalisierung dümpelt immer noch bei lächerlichen 85 Mio. Euro rum. Die Aktie ist damit in unseren Augen spottbillig bewertet, insbesondere im Vergleich zu anderen notierten Cannabisaktien. Eine Neubewertung ist eigentlich unausweichlich!

Der europäische Cannabismarkt, dessen Wert im Jahr 2023 auf etwa 2,17 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll in den kommenden Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,3 % wachsen und bis 2032 etwa 11,09 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr erreichen! Das wäre knapp eine Verfünffachung in gerade einmal acht Jahren. Wer glaubt, dass nur der Technologiesektor rasant wächst, der irrt sich daher gewaltig.

Quelle: imarc

Insbesondere Niederlande, Großbritannien, Italien und Deutschland tragen maßgeblich zu diesem enormen Wachstum in Europa bei.

So sieht es auch der Philip Schetter, CEO der Gesellschaft, der die aktuellen Zahlen wie folgt kommentiert hat.



Im ersten Halbjahr 2024 hat sich unser Unternehmen wirklich großartig entwickeln können. Natürlich hat uns insbesondere auch die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland erwartungsgemäß in die Hände gespielt. Wir hatten uns rechtzeitig und umfassend auf die entsprechenden gesetzlichen Änderungen vorbereitet. So konnten wir schnell von den geänderten Rahmenbedingungen profitieren und die zentralen Grundlagen für weiteres dynamisches Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 legen. Vor allem unsere Produktionskapazitäten haben wir zuletzt signifikant ausgeweitet - zum einen durch den Ausbau unserer eigenen Produktionsanlage und zum anderen durch eine strategische Partnerschaft mit dem portugiesischen Unternehmen Portocanna. Die Gesamtkapazität von Cantourage, Cannabisblüten auf seine europäischen Zielmärkte zu bringen, erhöhte sich dadurch von maximal acht auf bis zu 14 Tonnen pro Jahr. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich der Anstieg an Cannabis-Patient:innen in Deutschland, in Großbritannien und in weiteren europäischen Ländern in den kommenden Monaten - und Jahren - weiter fortsetzen wird.

Deutsche Cannabisimporte steigen auf 34,6 Tonnen

Deutschland importierte im Jahr 2023 eine Rekordmenge an Cannabis für medizinische und wissenschaftliche Zwecke, da internationale Unternehmen nach Verkaufschancen auf Europas größtem staatlich regulierten Markt für medizinisches Marihuana suchten.

Quelle

Die Cantourage Group (WKN: A3DSV0) hat sich als Marktführer in Europas Cannabisbranche etabliert und trägt mit ihren 65 Anbaupartnern aus 18 Ländern maßgeblich zu diesem Aufschwung bei. Aktuell verfügt das Unternehmen über eine Gesamtkapazität in der Produktion von 14 Tonnen Cannabisblüten pro Jahr.

Die Gruppe präsentierte zuletzt einen Rekordmonat nach dem nächsten und schrieb im Mai 2024 den höchsten Monatsumsatz der noch jungen Firmengeschichte. Die Cantourage Group wächst schnell und entwickelt sich unaufhaltsam in Richtung Profitabilität.

Cantourage importiert Cannabis aus der ganzen Welt

Das Unternehmen importiert Cannabis aus der ganzen Welt in seine europäischen Produktionsstätten und stellt daraus Cannabisarzneimittel her. Diese und vertreibt Cantourage in den aufstrebenden Cannabismärkten Europas.

Ein Blick auf die aktuellen Zielmärkte:

Dänemark

Deutschland

Österreich

Polen

Schweiz

Tschechische Republik

Vereinigtes Königreich

Die Cantourage Produktionsanlagen in Unterfranken:

Cantourage Produktionsanlagen in Unterfranken Quelle: Bayrischer Rundfunk

Obwohl medizinisches Cannabis in Deutschland bereits seit 2017 für therapeutische Zwecke eingesetzt werden darf, ging ein Großteil der Mediziner mit dem Thema bis zur Legalisierung im Behandlungsalltag noch sehr zurückhaltend um - ob aus mangelnder Fachkenntnis oder persönlicher Überzeugung. Seit der Legalisierung erlebt dieser Bereich einen wahren Boom, auf den die Cantourage Group (WKN: A3DSV0) bestens vorbereitet ist.

Die Unternehmensgruppe ist Betreiber der telemedizinischen Plattform Telecan, eine Telemedizin-Plattform für ausschließlich medizinisches Cannabis. Als zuverlässiger Partner im Bereich der Telemedizin und speziell des medizinischen Cannabis steht Telecan den Patienten seit 2023 zur Verfügung. Heute gilt sie als benutzerfreundlichste Plattform für die medizinische Cannabisbehandlung in Deutschland

www.telecan.eu

Zur Unternehmensgruppe von Cantourage gehören auch eine private Cannabisklinik und telemedizinische Plattform in London.

Ebenfalls in London sitzt die Import- und Großhandelsgeschäft von Cantourage, die Cantourage UK LIMITED. Das Unternehmen hat eine Lizenz, die für den Großhandel von Humanarzneimitteln benötigt wird. Diese erlaubt es, Cannabisprodukte im Vereinigten Königreich zu besitzen und zu vertreiben.

www.cantourageclinic.com

Diese Aktie hat einen Platz in Ihrem Blütenportfolio verdient

Die Cantourage Group (WKN: A3DSV0) hat sich innerhalb weniger Jahre als Marktführer in Europas Cannabisbranche etabliert und wächst unaufhaltsam weiter.

Das Unternehmen verzeichnet Monat für Monat ein beträchtliches Umsatzwachstum, obwohl die Cannabisteillegalisierung in Deutschland gerade mal drei Monate alt ist!

Auch deshalb sehen einige Analystenhäuser die Aktie schon bald wesentlich höher notiert:

Die Experten sehen kurzfristig 10 Euro als Kursziel

Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

Original-Research: Cantourage Group SE - von NuWays AG

Langfristig sind die Chancen bei der Cantourage Group (WKN: A3DSV0), in einem Markt, der bis 2032 auf etwa 11,09 Milliarden US-Dollar anwachsen soll, wesentlich höher.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch www.www.cantourage.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: US88688T1007,DE000A3E5A59,DE000A3DSV01,CA1380357048,CA05156X8504