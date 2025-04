EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Kooperation

IRIS Capital investiert in Wachstumsstrategie von SYNBIOTIC



17.04.2025 / 14:14 CET/CEST

Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis- und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) und die Venture-Capital Gesellschaft IRIS Capital Investment verbindet zukünftig eine strategische Partnerschaft. Das französische Investmenthaus wird die Wachstumsstrategie von SYNBIOTIC aktiv unterstützen. IRIS Capital Investment hat sich in einer ersten Phase dazu entschieden und verpflichtet, unverzinste Wandelschuldverschreibungen in einem Volumen von bis zu 2,4 Millionen Euro in mehreren Tranchen von jeweils bis zu 200.000 Euro zu zeichnen. Die Ausgabe der ersten Wandelschuldverschreibungen soll bereits Ende April 2025 starten.



IRIS Capital Investment ist ein führender französischer Kapitalgeber für börsengelistete Unternehmen. IRIS Capital Investment bietet individuelle, dedizierte Lösungen für aktiengebundene Wachstumsfinanzierungen an.



"Das Vertrauen, das uns SYNBIOTIC bei der Durchführung dieser Finanzierung entgegenbringt, ist eine wertvolle Anerkennung unserer Kompetenz. Die Zusammenarbeit geht weit über die rein finanzielle Unterstützung hinaus, sie ist Teil einer strategischen Partnerschaft, in der Engagement und Expertise darauf abzielen, die Entwicklungsziele von SYNBIOTIC zu verwirklichen und das Unternehmenswachstum nachhaltig zu beschleunigen", führt Fabrice Evangelista, Geschäftsführer von IRIS Capital Investment, aus.



"IRIS Capital Investment ist ein starker strategischer Partner mit einem langfristigen Ansatz. Wir sind stolz, dass das Management von IRIS von unserer Wachstumsstrategie überzeugt ist", erklärt Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor von SYNBIOTIC.



Talman und ICBC mit SYNBIOTIC, GOC NEXUS und WEECO



Im Rahmen des Talman Events "Shape the Future of Cannabis Investment" präsentieren SYNBIOTIC und GOC NEXUS am 28. April 2025 in Berlin ihre strategische Partnerschaft gegenüber internationalen Investoren. Im Hotel Adlon Kempinski diskutiert Daniel Kruse als Podiumsteilnehmer darüber hinaus mit weiteren Experten aus der Cannabisbranche über Investitionsmöglichkeiten in der aufstrebenden legalen Cannabisindustrie. Das Talman House ist ein Service nur für Mitglieder, der Investoren mit erfolgreichen Cannabisunternehmen in Europa und auf der ganzen Welt zusammenbringt. SYNBIOTIC unterstützt das Event auch als Gold Sponsor.



SYNBIOTIC und GOC NEXUS verbindet seit Dezember 2024 eine strategische Partnerschaft. GOC NEXUS gehört zu den weltweit führenden Anbietern für die mikrobiologische Dekontamination von Cannabis-GACP-Rohstoffen zu EU-GMP-Arzneimitteln. Das eingesetzte Desinfektionsverfahren für Cannabis mittels Kaltplasma unterstützt die Hersteller von Medizinal-Cannabis dabei, die extrem hohen Ansprüche an Hygiene und Qualität effizient und umweltfreundlich zu erfüllen.



Direkt im Anschluss stellen SYNBIOTIC und GOC NEXUS am 29. und 30. April auf der ICBC in Berlin aus. Die International Cannabis Business Conference in Berlin ist das größte B2B-Event für politische und wirtschaftliche Führungskräfte der Cannabis-Branche in Europa. Auch WEECO Pharma, ein auf Medizinalcannabis spezialisiertes Großhandelsunternehmen der SYNBIOTIC-Gruppe, wird am gemeinsamen ICBC Partnerstand zu ihrem erweiterten Sortiment Fachbesuchern beratend zur Verfügung stehen.



WEECO Pharma erneut über Umsatzziel



Zur strategischen Partnerschaft mit IRIS Capital Investment passen die guten Nachrichten der WEECO Pharma: Der internationale Importeur und Großhändler für Medizinalcannabis übertrifft erneut ein selbstgesetztes Umsatzziel und liegt per Ende Dezember 2024 deutlich über dem geplanten Umsatzziel für das Vorjahr. Die Umsatzplanungen von WEECO Pharma für 2025 bis 2027 werden aus diesem Grund in den kommenden Wochen realistisch, aber weiterhin konservativ, nach oben angepasst.



Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.



